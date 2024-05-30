Yorumcu paşalara ekran vizesi

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TSK Personel Kanunu üzerinde değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. 60 maddelik düzenleme komisyondan 3,5 saatte geçti.

Uğur Duyan
04:00 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:34 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emekli subayların yorumculuk yapmasını ölçütlere bağlayan düzenleme tekliften çıkarıldı. Teklifte yer alan, emekli subayların bilgi vermesini izne tabi hale getiren ve izinsiz bilgi paylaşanlara 6 ay ila 3 sene arasında hapis cezası öngören madde oy birliğiyle çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, görevden ayrılan MSB personelinin, bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda bilgi paylaşmasını engellemek için hazırlanmıştı. Görevde olduğu süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin, o dönemdeki unvanını kullanarak beyanat vermeyecek, açıklama yapmayacaktı.



#TSK
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