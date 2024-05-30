Yorumcu paşalara ekran vizesi

Emekli subayların yorumculuk yapmasını ölçütlere bağlayan düzenleme tekliften çıkarıldı. Teklifte yer alan, emekli subayların bilgi vermesini izne tabi hale getiren ve izinsiz bilgi paylaşanlara 6 ay ila 3 sene arasında hapis cezası öngören madde oy birliğiyle çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, görevden ayrılan MSB personelinin, bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda bilgi paylaşmasını engellemek için hazırlanmıştı. Görevde olduğu süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin, o dönemdeki unvanını kullanarak beyanat vermeyecek, açıklama yapmayacaktı.
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12 saat önce