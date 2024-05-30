Yorumcu paşalara ekran vizesi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde lise öğrencisi Nurbahar Sarıkaya, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Talihsiz genç kız, korku dolu anlar yaşadığını, kendisinden daha küçük çocukların tek başına okula gidemediklerini belirterek, "Bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Yasanın çıkmasıyla sadece ben değil birçok şehirdeki çocukların da rahata kavuşabileceğini düşünüyorum" dedi.