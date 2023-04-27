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Gündem

Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi

Ankara-Sivas YHT hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katıldığı törenle dün hizmete açıldı. Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı'nda, dün hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'ni kullanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

13:11 . 27/04/2023 Perşembe
DHA
Tren seferlerinin Mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Tren seferlerinin Mayıs ayının sonuna kadar ücretsiz olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından dün yaptığı açıklamada, tren seferlerinin mayıs sonuna kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Bugün ücretsiz olarak halka açılan hızlı tren, Yozgat'ta yoğun ilgi gördü. Ankara ve Sivas'a gitmek üzere rezervasyon yaptıran vatandaşlar Yozgat YHT Garı'nda yoğunluk oluşturdu.


'Yıllardır bekliyorduk'


Hızlı tren ile Ankara'ya oradan da Konya'ya gideceğini söyleyen Betül Korkmaz, "Akraba ziyareti için Yozgat'a gelmiştim. Buradan Konya'ya otobüsle geri dönecektim; ama hızlı trenin açıldığını duyunca biletimi iptal edip aktarmalı olarak Konya'ya gitmeye karar verdim. Normalde yüksek hızlı treni Ankara-Konya arasında kullanıyordum. Yozgat'a da gelmesi çok iyi oldu, yıllardır özlemle bekliyorduk" dedi.



#Yozgat
#Yüksek Hızlı Tren
#vatandaş
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