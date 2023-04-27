Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Seferlerin bir ay boyunca ücretsiz olduğuna değinen Oktay, muhalefete de yüklendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dört yıl önce sarf ettiği, "Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil." ifadelerine değindi. Öte yandan Fuat Oktay, petrol üretiminin iki katına çıkarılacağını ve mazot fiyatlarının istenilen seviyeye getirileceğini de belirtti.