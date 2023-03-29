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Gündem

Yozgat'ta okullar tatil edildi: Kar yağışı ulaşımı engelledi

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada buzlanma ve don olayları beklendiği belirtildi.

18:14 . 29/03/2023 Çarşamba
AA
Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor.

Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor.

Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının devam ettiği, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden kar yağışının zaman zaman fırtına şeklinde esmesi nedeniyle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında 30 Mart Perşembe günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel de bu tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır."



#Yozgat
#Kar Yağışı
#Okul tatili
1 saat önce
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