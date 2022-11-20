YPG/PKK'dan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

MSB paylaştı: Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel video paylaşım yapıldı.



Videoda İstiklal Caddesi saldırısında hayatını kaybeden Ecrin ve Yağmur'un isimlerinin, Pençe-Kılıç harekatı sırasında kullanılan bombalara yazıldığı dikkatlerden kaçmadı.



Bakanlık görüntüleri, 'Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz.' notuyla duyurdu.