Gündem YPG/PKKdan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
KİLİS

YPG/PKK'dan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre bir asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
YPG/PKKdan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
Kilis

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, bir asker ve iki özel harekat polisi yaralandı.

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