YPG/PKK'dan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, bir asker ve iki özel harekat polisi yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, bir asker ve iki özel harekat polisi yaralandı.
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