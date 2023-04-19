YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı

İstanbul Sultangazi'de seçmenin nabzını yoklayan, esnafın halini hatırını soran İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti. "Biz senin oyuna talibiz" diyen Bakan Soylu, parti hanesine 1 oyu daha kazandırmış oldu.