15 Temmuz'dan önce de söylemişti: Akşener 'Başbakan olacağım' hayalini yineledi

Meral Akşener
Seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın adaylarından İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la birlikte Sinop İskele Meydanı’nda miting yaptı.
Akşener ve Yavaş’ın 14 Mayıs seçiminde Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istediği miting, şiddetli yağmur ve dolu yağışı altında gerçekleşti.
15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce katıldığı bir televizyon programında 'Ben başbakan olacağım' diyen Akşener bu hayalini yineledi.
"Başbakan olacağım"
"Başbakan olacağım"
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen Akşener,
“Ben İYİ Parti’ye de oy istiyorum, aynı zamanda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu’na da oy istiyorum. Biz bu ucube sistemi birlikte değiştirmeliyiz. Oylarınızı vereceksiniz, birinci parti yapacaksınız, ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek, sonra da başbakan olacağım”
dedi.
#Meral Akşener
#Başbakan
#15 temmuz
17 dakika önce