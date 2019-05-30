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İSTANBUL

YSK’nın gerekçeli kararı anlatılıyor

AK Parti İstanbul İl Yönetimi de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl yönetimi, 39 ilçe yönetimi ve mahalle teşkilatlarının tamamı vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmaya başladı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Öncelik vatandaşın ihtiyaç ve taleplerine ayrıldı. AK Parti teşkilatı, YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararını sade ve anlaşılır bir dille madde madde vatandaşa anlatıyor.

Açıklanan karar doğrultusunda, “Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması”, “Sandıklarda olması gereken oy sayım döküm cetvellerinin kaybolması” ve “Oy kullanmaması gereken 706 kişinin kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu sandıklarda oy kullanması” başlıkları esas alındı. AK Parti hukukçuları da sürecin anlatılması için saha çalışmalarına dahil oldu.

TOPLU ORGANİZASYON YOK

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, geniş katılımlı mitingler yapmayacağı öğrenildi. Toplu organizasyonların yerini ilçe ve mahalle organizasyonları aldı.

Dernek, STK'lar, vakıf ve hemşehri buluşmaları düzenleyen AK Parti vatandaşın taleplerini doğrudan dinliyor. Seçim hazırlıklarında AK Parti İstanbul milletvekilleri de çalışmalarını yürütüyor. Bayramdan sonra ise birçok ilden İstanbul’a gelecek olan AK Parti milletvekilleri de seçim çalışmalarına destek verecek.

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