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YEREL GÜNDEM

Yüceli Vadisi’nde temizlik seferberliği yapıldı

Türkiye’nin dört bir yanından yaşanan orman yangınlarından ilçemizdeki piknik alanlarını ve doğayı korumak adına yeşil doğasıyla ilçenin göz bebeği olan Yüceli (Xurs) Vadisi’nde temizlik seferberliği yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüceli Vadisi’nde temizlik seferberliği yapıldı
Yüceli (Xurs) Vadisi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın önderliğinde düzenlenen temizlik seferberliği Ak Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin, Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Kaymakamlığı kurum amirleri ve personelleri, vatandaş, esnaf ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. Ormanlarımızın Siyah Değil Hep Yeşil Kalabilmesi İçin Yüceli Vadisi’nde hummalı temizlik çalışması yapıldı. Doğasıyla ilçenin en önemli yeşil alanı olan Yüceli Vadisi vatandaşların bilinçsiz kullanımı sonucu oluşan atıklar toplandı. Büyük bir ekiple yapılan temizlik çalışmasıyla vadi temizlendi.

Atıkların toplanmasında yer alan Çam, doğanın önemine değindi. Son dönemde ülkemizde maalesef çiğerlerimiz yanıyor diyen Çam: “ Hain terör örgütü mensuplarının sabotajlarıyla ülkemizin farklı noktalarında orman yangınlarıyla karsı karşıyayız ve bu millet olarak her birimizi üzüyor bunun üstesinden de hep birlikte geleceğiz. Kızıltepe’de çevre bilincini aşılamak adına bir çalışma yapalım dedik. Bugün Yüceli Vadisi’ne geldik, burası ilçemizin ve bölgemizin en nadide güzelliklerinden bir tanesi, burayı korumak bizim elimizde. Bundan sonraki süreçte farkındalığımızın çok daha fazla olması gerekiyor. Çünkü bu doğa hepimizin, bizim geleceğimiz ve geleceğimize bırakabileceğimiz en önemli mirastır.

Bu güzel yeri korumak, en önemli vazifemizdir. Temizlik; öncelikle kirletmemekle olur, sahip çıkmakla olur. Bu vesile ile buraya gelen hanımefendilere, beyefendilere ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki süreçte de temizliğin kirletmemekle mümkün olduğu bilinci ile daha temiz, daha yaşanılabilir bir Kızıltepe’de yaşamak ümidiyle” dedi.

Yapılan temizlik çalışmalarında 400 torbadan fazla çöp toplanıldı.

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