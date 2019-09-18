Yüksek yargıya 11 yeni üye

Kurul, bu kapsamda, Yargıtay’a 8, Danıştay’a 3 yeni üye seçti. Seçilen üyelerin arasında dikkat çekici isimler yer aldı. Buna göre, FETÖ’ye ilişkin önemli soruşturmaların yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ramazan Dinç Yargıtay üyesi oldu.

ÇATI DAVASINA BAKAN HAKİM YARGITAY’A

15 Temmuz darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin mahrem imamların da yargılananlar arasında bulunduğu davayı açan Ramazan Dinç, FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına darbe vuran ankesör soruşturmaların da başındaki isimdi. Dinç, söz konusu görevi Ekim 2017’den bu yana yürütüyordu. 15 Temmuz’un ardından açılan en önemli darbe davalarından Genelkurmay çatı ile Kara Havacılık Komutanlığı davalarını karara bağlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik de Yargıtay’a üye seçildi. Yine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya da Yargıtay üyesi oldu. Ayrıca Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener ile komisyon üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Remzi Doğan Yargıtay’ın yeni üyeleri oldu. Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Kemal Kuku, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım ve Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş ise Danıştay’a seçilen üyeler oldu.

Pakette idam yok

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi. Bostancı, “2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız önümüzdeki hafta çalışmayı muhalefet sunmayı planlıyoruz. Yargı paketinin içinde ‘idam’ cezası yok” dedi.