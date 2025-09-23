Yunan akademisyenden dikkat çeken itiraf: Batı Türkiye’nin sözünü dinliyor

Yunan akademisyen Sotiris Sermpos, Türkiye’nin uluslararası alanda giderek daha etkili bir güç haline geldiğini, diplomatik ağırlığının arttığını belirtti. Sermpos, buna karşın Atina’nın aynı politikaları sürdürerek kendini çıkmazın içine ittiğini dile getirdi.
"Türkiye'nin diplomatik değeri arttı"
"Hep aynı anahtarı kullanıyoruz"
Atina'nın değişen jeopolitik dengeleri kavrayamadığını belirten Sermpos, Yunan diplomasisinin strateji üretemediğini ifade etti.
"Türkiye’nin sözü dinleniyor"
Gazze'den Ukrayna'ya uzanan krizlerin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirten Sermpos, Ankara'nın bölgesel meselelerde söz sahibi bir aktör haline geldiğini, Atina'nın ise yeni koşullara ayak uydurmakta yetersiz kaldığını söyledi.
"İsrail sorunlarımızı çözmez"
"Avrupa vizyon kaybı yaşıyor"
Avrupa Birliği'ne de sert eleştiriler yönelten akademisyen, "Putin'in başarısı Avrupa'nın başarısızlığıdır. Ukrayna'ya verilen destek yalnızca savunmaya yetti. Tarih, Avrupa'yı bu vizyon eksikliği nedeniyle ağır biçimde yargılayacak" dedi.
"Ankara yükseliyor"
Bölgesel krizlerde kilit rol üstlenen Türkiye, hem Batı hem Doğu için vazgeçilmez bir güç haline gelirken; Yunanistan ise aynı yöntemleri tekrarlayarak diplomatik çıkmazın içine sürükleniyor.