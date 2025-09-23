Yeni Şafak
Yunan akademisyenden dikkat çeken itiraf: Batı Türkiye’nin sözünü dinliyor

12:2323/09/2025, Salı
Yunan akademisyen Sotiris Sermpos, Türkiye’nin uluslararası alanda giderek daha etkili bir güç haline geldiğini, diplomatik ağırlığının arttığını belirtti. Sermpos, buna karşın Atina’nın aynı politikaları sürdürerek kendini çıkmazın içine ittiğini dile getirdi.

Yunanistan'da Demokritos Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Sotiris Sermpos
, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini ve Ankara-Atina ilişkilerini değerlendirdi.

"Türkiye'nin diplomatik değeri arttı"

Sermpos, Batı'nın artık Türkiye'ye yaklaşmaya başladığını vurgulayarak,
"Geçmişte Türkiye Batı'yla sorun yaşarken destek arıyordu. Bugün ise Batı, Türkiye'nin peşinden gidiyor. Erdoğan'ın özgüveni yüksek, Türkiye'nin diplomatik değeri artmış durumda"
dedi.

"Hep aynı anahtarı kullanıyoruz"

Atina'nın değişen jeopolitik dengeleri kavrayamadığını belirten Sermpos, Yunan diplomasisinin strateji üretemediğini ifade etti.

"Elimizde birçok anahtar var ama hep aynı anahtarı kullanıyoruz. Oysa kapı değişti"
sözleriyle Yunanistan'ın çıkmazını dile getirdi.

"Türkiye’nin sözü dinleniyor"

Gazze'den Ukrayna'ya uzanan krizlerin Türkiye'nin elini güçlendirdiğini belirten Sermpos, Ankara'nın bölgesel meselelerde söz sahibi bir aktör haline geldiğini, Atina'nın ise yeni koşullara ayak uydurmakta yetersiz kaldığını söyledi.

"İsrail sorunlarımızı çözmez"

Yunanistan-İsrail ilişkilerini de yorumlayan Sermpos, bu yakınlaşmanın sınırlı bir fayda sağladığını kaydetti.
"İsrail, Türkiye ile gerilim yaşadığı dönemde bize yaklaştı. Ancak herkes kendi savaşını verir, İsrail bizim sorunlarımızı çözmez"
ifadelerini kullandı.

"Avrupa vizyon kaybı yaşıyor"

Avrupa Birliği'ne de sert eleştiriler yönelten akademisyen, "Putin'in başarısı Avrupa'nın başarısızlığıdır. Ukrayna'ya verilen destek yalnızca savunmaya yetti. Tarih, Avrupa'yı bu vizyon eksikliği nedeniyle ağır biçimde yargılayacak" dedi.

"Ankara yükseliyor"

Bölgesel krizlerde kilit rol üstlenen Türkiye, hem Batı hem Doğu için vazgeçilmez bir güç haline gelirken; Yunanistan ise aynı yöntemleri tekrarlayarak diplomatik çıkmazın içine sürükleniyor.


#Yunanistan
#İsrail
#Avrupa
