Gündem Firari emekli general yurt dışına kaçarken yakalanmıştı Kim olduğu belli oldu
EDİRNE

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan generalin kim olduğu ortaya çıktı

Firari emekli general yurt dışına kaçarken yakalanmıştı: Kim olduğu belli oldu

Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ’cüden birinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı. Cankıymaz, FETÖ itirafçısı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ile aynı soruşturmada yer alıyordu.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile FETÖ’nün mahrem sorumlusu Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak’ta gözaltı kararı vermişti.

Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınmış, Özdemir’in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Cankıymaz hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştı.

Dün Yunanistan’da kaçma hazırlığındayken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ’cüden birinin firari Cankıymaz olduğu belirlendi. Şüpheli Cankıymaz, Edirne’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya sevk edilecek ve soruşturma kapsamında ifadesi alınacak.

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