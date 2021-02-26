Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan generalin kim olduğu ortaya çıktı Firari emekli general yurt dışına kaçarken yakalanmıştı: Kim olduğu belli oldu Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 5 FETÖ’cüden birinin eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu ortaya çıktı. Cankıymaz, FETÖ itirafçısı olan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ile aynı soruşturmada yer alıyordu.

Haber Merkezi 26 Şubat 2021, 09:34 Son Güncelleme: 26 Şubat 2021, 09:39 İHA