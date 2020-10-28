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ANTALYA

Yunanistan'dan Meis Adası'na provokasyon amaçlı dev Yunan bayrağı asıldı

Yunanistan'dan yine provokasyon: Meis'e provokasyon amaçlı dev Yunan bayrağı çektiler

Doğu Akdeniz'de gerilimlerin ardından provokasyonlarına son vermeyen Yunanistan, bu sabah Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, Kaş'tan çıplak gözle görülebilecek şekilde dev Yunan bayrağı açtı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis'e dikilen dev bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Meis Adası'na çekilen Yunan bayrağı Kaş'tan görülebiliyor.
Meis Adası'na çekilen Yunan bayrağı Kaş'tan görülebiliyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında 'Oruç Reis' ile Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalara başlanmasıyla diplomatik gerginlik yaşanırken, ülkenin Türkiye'ye en yakın kara parçası Meis Adası'nın Limanağzı bölümüne, Kaş'tan çıplak gözle görülebilen dev bayrak dikildi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Adası'na dün gece veya bu sabah çekildiği tahmin edilen bayrağı görenler şaşırdı.

DHA
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş

YENİ PROVOKASYON

Türkiye, bugün Doğu Akdeniz'de gerçekleştireceği tatbikat ile ilgili, Yunanistan da yarın yapacağı tatbikatın Navtex bildirimlerini geri çekmişti. Karşılıklı iyi niyet göstergesi olarak değerlendirilen Navtex iptallerinin ardından dev Yunanistan bayrağının dikilmesi, tepkilere neden oldu. İlçede yaşayanlar, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Yunanistan bayrağının dikilmesinin, 'provokasyon' niteliğinde olduğunu kaydetti.

Yunanistan'dan ağır tahrik: Doğu Akdeniz'de iki Navtex ilan etti
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Yunanistan'dan ağır tahrik: Doğu Akdeniz'de iki Navtex ilan etti

DHA
Meis Adası'na çekilen Yunan bayrağı Kaş'tan görülebiliyor.

BAŞKAN ULUTAŞ: PROVOKASYON AMAÇLI

  • Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, Yunanistan'ın dev bayrak açmasının 'provokasyon' amaçlı olduğunu belirterek, Türkiye'nin aklıselim yol izlediğini söyledi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları ile ilgili ilçede de farklı etkinlikler olacağını, Meis'in tam karşısındaki Gedi Efe Dağı'na bugün ve yarın lazerlerle Türk bayrağı yansıtacaklarını belirten Başkan Ulutaş, "Ayrıca bayram kutlamaları kapsamında 17 pare top atışı olacak. Sanırım bu etkinlikleri duyup Meis Limanağzı'na böyle bir bayrak diktiler. Biz hakkımızı, hukukumuzu her zaman savunuyoruz ve savunacağız. Niye böyle bir şey yaptılar; kendilerine sormak lazım. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda olduğu gibi 70 tekne ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız" dedi.

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