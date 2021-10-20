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OSMANİYE

Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir site inşaatından düşen işçi taktığı emniyet halatı sayesinde hayata tutunmayı başardı. İnşaatta asılı kalan işçiyi diğer işçiler kurtardı.

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Haber Merkezi İHA
Yürekler ağza geldi: Yaşamla ölüm arasında asılı kaldı
İnşaatta asılı kalan işçiyi arkadaşları kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde 10 katlı bir site inşaatında çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, çalışırken aniden inşaattan düştü. Belinde emniyet halatı takılı olan işçi bu sayede yere düşmekten kurtularak apartmanın dördüncü kat seviyesinde asılı kaldı.

İHA

Bağırarak yardım isteyen işçinin imdadına inşaatta çalışan diğer işçiler yetişti. Dördüncü katta bulunan pencereye gelen diğer işçiler düşen işçinin emniyet halatını çekerek onu pencereden içeri almayı başardılar.

İHA

Şokta olan ve ölümden taktığı emniyet halatı sayesinde kurtulan işçi ise uzun süre kendine gelemedi.

İHA


Şırnak'ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonları parçaladı
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Şırnak'ta ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonları parçaladı
Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi. Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi. Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu. Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Tekirdağ'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treni ile içerisinde 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treni bir anda servis minibüsünü önüne alıp metrelerce ilerliyor.

Tekirdağ'da bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisine trenin çarpma anı kamerada
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Tekirdağ'da bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisine trenin çarpma anı kamerada
Tekirdağ'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.


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