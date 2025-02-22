Yusuf Özaslan'a veda

Yazar ve senarist Yusuf Özaslan (73), son yolculuğuna uğurlandı. Özaslan’ın cenazesi, Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nde kılınan namazın ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. İslami camianın önde gelen yazar ve senaristlerinden Yusuf Özaslan, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul Fındıkzade’deki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Özaslan’ın cenazesi Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve merhumun sevenleri katıldı. Özaslan’ın ailesi, sevdikleri ve iş arkadaşları cenaze törenine katılarak son görevlerini yerine getirdi.