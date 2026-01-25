Yeni Şafak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı: 9 ilde daha çekiliş yapılacak

15:4625/01/2026, Pazar
AA
500 bin konut projesi kuralarında yeni takvim belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde 26-31 Ocak kura programını, “Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" diyerek paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci bugün Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bugüne kadar 32 ilde kuralar çekildi

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.

22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 26-31 Ocak haftasının kura takvimine yer vererek,
"Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız"
ifadelerini kullandı.

İşte yeni kuralar için tarihler ve iller

Yeni haftanın takvimine göre, 27 Ocak Salı günü
Kilis'te 1170, 28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut
için kura çekimi yapılacak.

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek.



