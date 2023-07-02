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Yüzyıllık gelenekler zamana direniyor

04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hasanören köyünde dini bayramlar, geleneksel halk oyunları ve gelenekler ile devam ettiriliyor.

Hasanören köyünde dini bayramlar, geleneksel halk oyunları ve gelenekler ile devam ettiriliyor.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde dini bayramlar, dedelerden günümüze aktarılan geleneksel halk oyunları ve gelenekler ile devam ettiriliyor. Yumurta taşıma, yoğurt içinde para bulma, çuval yarışı, ihtiyar heyetinin cezasını kestiği kişinin köyün çeşmesinde ıslatılması gibi eğlenceli etkinlikler bayramda büyük bir coşkuyla sergilendi. köy sakinleri, Kurban Bayramı’nı doyasıya eğlenerek geçirdi. Çeşmede ıslatılan Sinan Çetin, “Üç mahalle içerisinde birbirleri arasında yaklaşık yüzyıldan beri devam eden adeti bütün gençlerimiz gelecek nesillere aktarmak için hiçbir zaman bırakmadık” dedi.



#Aktüel
#Gelenek
#Kültür
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