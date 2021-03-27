Zabıta memurunun 'Türk Bayrağı' hassasiyeti takdir topladı: Aracını durdurdu yerden kaldırdı

Subaşı ilçe belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Faruk Dağaşan, geçen çarşamba sabahı otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıktı. İzmit-Yalova Karayolu üzerindeki Tavşanlı Kavşağı'ndan geçtiği sırada ise yol ortasında Türk bayrağı olduğunu gördü. Hemen aracını sağa çekip, otomobilinden inen Dağaşan, bayrağı aldı. Ardından da otomobiline binip, yoluna devam etti.

'TÜRK BAYRAĞINI KİMSE YERDE BIRAKAMAZ'



Bayrağı yoldan aldığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Dağaşan, "Sabah saatlerinde Subaşı'ndan yola çıktım. Yalova merkeze gidiyordum. Tavşanlı ışıklarında durdum.

Tam geçerken bayrağı fark ettim. Trafiği de riske atmamak için arabamı sağa çektim. Bayrağı o şekilde bırakamazdım. Sonuçta Çanakkale ve Dumlupınar'da şehit verdik.

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Onlardan bize kalan en büyük miras vatan ve bayraktır. Bizim de evlatlarımıza bırakacağımız vatan ve bayraktır. Biz bu sevdayla büyüdük. Yerden aldığım bayrağı evimin en güzel tarafına asacağım. Daha yıkatmaya fırsatım olmadı. Yapmam gerekeni yaptım. Herkesin yapacağı bu olurdu. Gururluyum. Türk bayrağını kimse yerde bırakamaz" dedi.

Görüntüleri sosyal medyada da paylaşılıp, büyük beğeni toplayan zabıta memuru Faruk Dağaşan'a, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, teşekkür plaketi verdi.

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