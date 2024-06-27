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Zehir karteline İspanya’da ortak operasyon

Elebaşılığını 14 ağır suçtan kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu'nun yaptığı uluslararası uyuşturucu karteli, Türk, İspanyol ve Fransız polisinin ortak operasyonuyla çökertildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:14 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

“Emre Karaca” adıyla bilinen Dağlıoğlu'nun yönettiği uyuşturucu karteline İspanya'da Argay Operasyonu düzenlendi. Türk Polisi ve Europol tarafından

9 aydır titizlikle takip edilen Dağlıoğlu ve çetesine yönelik kapsamlı operasyon için 11 Haziran gecesi düğmeye basıldı.

Eş zamanlı operasyona Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyeti’nden 400'den fazla polis katıldı. Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan baskınlarda, elebaşı Kerim Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi 42 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonla çetenin merkezi de ele geçirildi. Zehir tacirinin malikanesinde 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda silah bulundu. El konulan lüks araç ve gayrimenkuller değer tespiti yapıldıktan sonra açıklanacak.



#Operasyon
#İspanya
#Uyuşturucu Madde
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