Zehir karteline İspanya’da ortak operasyon

Eş zamanlı operasyona Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyeti’nden 400'den fazla polis katıldı. Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan baskınlarda, elebaşı Kerim Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi 42 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonla çetenin merkezi de ele geçirildi. Zehir tacirinin malikanesinde 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda silah bulundu. El konulan lüks araç ve gayrimenkuller değer tespiti yapıldıktan sonra açıklanacak.