|
Gündem

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde acı haber: Bir asker şehit oldu

Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan silah kazası sonucu şehit oldu. Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı ile, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verildi.

Semih Bozkuş
22:39 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:54 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde şehit oldu.
Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytindalı Harekat Bölgesi’nde şehit oldu.

Suriye'nin kuzeyini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekat bölgesinden acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandığı taziye mesajına yer verildi.

Öte yandan Piyade Uzman Çavuş Çapan'ın silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.



#Şehit
#Zeytin Dalı Harekatı
#Suriye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi açıklandı! İşte münhal kadrolar