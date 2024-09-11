Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandığı taziye mesajına yer verildi.