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Zigana Tüneli'ne yavru ayı girdi

Zigana Tüneli'ne yavru ayı girdi

14:5130/05/2025, Cuma
DHA
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Tünelde koşan ayı, tünelden çıktından sonra gözlerden kayboldu.
Tünelde koşan ayı, tünelden çıktından sonra gözlerden kayboldu.

Gümüşhane'de dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli'ne yavru boza girdi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için yaylaların yanı sıra yerleşim yerlerine iniyor.

Yiyecek arayışındaki yavru bozayı, dün gece saatlerinde Zigana Dağı eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın 3'üncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli'ne girdi. Tünelde koşan ayı, tünelden çıktından sonra gözlerden kayboldu.

#Gümüşhane
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