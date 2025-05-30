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Köye yaklaşan bozayı ile 2 yavrusunu zarar görmemeleri için drone ile uzaklaştırdı

Köye yaklaşan bozayı ile 2 yavrusunu zarar görmemeleri için drone ile uzaklaştırdı

08:4630/05/2025, Cuma
IHA
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Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Çilhoroz köyü yakınlarına kadar gelen bozayı ile 2 yavrusu, koyunlarını otlatan çoban Mert Yılmaz tarafından drone ile görüntülendi. Yılmaz, köye yaklaşan ayıları yine drone ile uzaklaştırdı. Yılmaz, "Köyde çoban köpeği sayısı çok, bunlar da yavru ayılara zarar verebilirdi" dedi.

Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında koyun otlatan Mert Yılmaz, kış uykusundan uyanıp yiyecek arayan bozayı ve 2 yavrusunu görüntüledi. Bir süre havadan takip ettiği ayı ve yavrularının köye yaklaştığını gören Yılmaz, onları uzaklaştırmak için de dronu kullandı. Dronun sesiyle ayıları korkutup köyden uzaklaştıran Mert Yılmaz, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.




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