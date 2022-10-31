Güntekin Onay Emre Mor hakkında ne söyledi?

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de Emre Mor, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Son bölümde attıkları golleri daha erken de bulabilecek olduklarını belirten Mor;

"Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Sondaki golleri daha da erken bulabilirdik. Daha önemlisi galip gelmekti. Çok fazla gol attık ve kalitemizi bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi.

GÜNTEKİN ONAY NE SÖYLEDİ?

Maçın ardından beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay Emre Mor'un Türkçe konuşamamasını eleştirdi. Onay "Emre Mor, A Milli Takım oyuncusu. Aynı zamanda burada 3. senesine girdi. Bu kadar süre geçmesine rağmen Emre Mor röportajları hala İngilizce veriyor. Artık Türkçe konuşabiliyor olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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EMRE MOR HANGİ DİLDE KONUŞUYOR? TÜRKÇE BİLİYOR MU?

Danimarka'da büyüyüp yetişen Türk milli futbolcu Emre Mor, Türkçe konuşamıyor, ancak Türkçe'yi öğrenmeye çalışıyor. Fenerbahçeli yeni futbolcu Emre Mor, birçok açıklamasını İngilizce olarak yapmaktadır. Emre Mor, doğup yetiştiği Danimarka'nın dili Danca ve İngilizce olmak üzere iki dil bilmektedir.