Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi. Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Hac ek kayıt başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.

Hac ek kayıt nasıl yapılır

Hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının belirli bir kısmı, çeşitli sebeplerle kayıtlarını tamamlamamış ya da başvurularını iptal etmişti. Bu durum, kalan kontenjanların yeniden açılmasına olanak sağladı. 31 Ekim 2024 tarihinde çekilen kura sonucuna göre 2025 yılı haccı için ek kayıt sırası gelen hacı adaylarımız, 21 - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet ​üzerinden hac kesin kayıt işlemlerini yapabilecek.

Hacı adaylarının bu fırsatı kaçırmamaları için işlemlerini bir an önce tamamlamaları gerektiği bildirildi. 2025 yılı hac kesin kayıt işlemlerine dair detaylı bilgi, il - ilçe müftülükleri ile Genel Müdürlüğümüz 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

2025 hac kayıt ücreti ne kadar?

2025 yılında hacca gitmek için ilk kez kayıt yaptıran vatandaşlar 750 TL ön kayıt ücretini hac kurumsal tahsilat hesaplarına yatırabilirler.

Hac parası ne kadar?

2025 Hac ücretli Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı sayıdadır ve kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılır.

4 Kişilik oda 24.500 SAR

3 Kişilik oda 26.500 SAR

2 Kişilik oda 28.500 SAR

İl hac kafilesi ne zaman gidecek?