Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Hakkari'de de posta kodu bulunmaktadır. 5 ilçeye sahip olan Hakkari, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Hakkari'nin çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Hakkari'nin posta kodu kaçtır? Hakkari il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 5 ilçeye sahip Hakkari'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Hakkari'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Hakkari ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Hakkari posta kodu kaç?
Hakkari posta kodu 30000'dır.
Hakkari İlçe Posta Kodları
Hakkâri merkez: 30100
Çukurca: 30720
Derecik: 30600
Şemdinli: 30802
Yüksekova: 30400
Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.