Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 5 ilçeye sahip Hakkari'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Hakkari'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Hakkari ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.