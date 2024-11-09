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Hakkari posta kodu kaç? Hakkari İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Hakkari posta kodu kaç? Hakkari İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

15:229/11/2024, Cumartesi
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Hakkari
Hakkari

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Hakkari'de de posta kodu bulunmaktadır. 5 ilçeye sahip olan Hakkari, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Hakkari'nin çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Hakkari'nin posta kodu kaçtır? Hakkari il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 5 ilçeye sahip Hakkari'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Hakkari'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Hakkari ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Hakkari posta kodu kaç?

Hakkari posta kodu 30000'dır.

Hakkari İlçe Posta Kodları

Hakkâri merkez: 30100

Çukurca: 30720

Derecik: 30600

Şemdinli: 30802

Yüksekova: 30400

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

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