ÖZET | Hatayspor - Beşiktaş: 2-1

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Atakaş Hatayspor, sahasında zirve yarısında yara almak istemeyen Beşiktaş’ı konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan karşılaşma son dakikada gelen golle 2-1 Hatayspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Hatayspor-Beşiktaş maçı

Hatayspor-Beşiktaş maçı geniş özeti

1. dakikada Muleka’nın ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol eden Weghorst uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

4. dakikada Lobjanidze’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi kaleci ile karşı karşıya bekletmeden şutunu çekti, ancak kaleci Ersin’in için kolay bir şut oldu.

9. dakikada Nkoudou sağ çaprazdan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Erce topu çelmeyi başardı, dönen topu Dele Alli ceza sahasına gönderdi, savunma topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Weghorst, Burak tarafından ceza sahasında düşürülürken hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında penaltı ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

22. dakikada Lobjanize sol çaprazdan ceza sahası içine doğru ortaladı, El Kaabi’ye gelen topu Ersin son anda kontrol etti.

34. dakikada bir anda savunmasından hatasından yararlanarak topla buluşan Lobjanidze arka direkte bomboş pozisyondaki El Kaabi’ye pasını aktardı. Topun gelişine bekletmeden vuruşunu yapan El Kaabi’nin şutu az farkla üstten auta gitti.

50. dakikada Kamil Ahmet sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe doğru ortaladı, Ze Luis kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Weghorst’un soldan ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

63. dakikada Nkoudou’nun pasında Cenk topu Josef’e bıraktı. Josef’in ceza yayından sert vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

72. dakikada Ze Luis’in pasında sağdan ceza sahasına doğru giren El Kaabi, Masuaku’yu da çalımladı. Açısı daralan El Kaabi’nin şutu yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Nkoudou’nun sağdan etkili ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

90. dakikada Ruben Riberio ceza sahasına doğru ilerlerken topu ayağından fazla açınca Kaan Kanak ceza sahası çizgisi önünden bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hatayspor-Beşiktaş maçı geniş özeti izle

Hatayspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.

Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin Destanoğlu, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou, Muleka ve Weghorst ilk 11'iyle sahaya çıktı.

REKLAM

Siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde ise Mert Günok, Cenk Tosun, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl yer aldı.

Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, kazanmaları gereken bir maçta galip geldiklerini söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çıkmadan önce ilk 60 dakika ve son 30 dakika şeklinde müsabakayı planladıklarını belirtti.

Maçta çok erken gelen golle biraz etkilendiklerini kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Devre arasında neler yapabileceğimizi, ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Neticesinde de takım çıkarak çok güzel iki organize golle maçı kazanmasını bildi. O yüzden ben tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz, planladığımız, analizimize göre hareket ettiğimiz bir maç oldu. Beşiktaş'ın ilk 60 dakikadan sonra düştüğünü biliyorduk. Son 5 maçlık periyotta bunu gösterdiler. Planımızı da buna göre yaptık ve plan uygulanmış bir şekilde görevimiz tamamlandı."

REKLAM

Hedefinin çıktığı maçlarda 4'te 4 yapmak olduğunu belirten Demirel, aldıkları bir mağlubiyetin de tamamen kendi hatasından kaynaklandığını kaydetti.

Demirel, Dünya Kupası'na kadar ligde 3 maç daha oynayacaklarını ve planının söz konusu müsabakaları da kazanmak olduğunu söyledi.

Şu an kendileri için oyun ve görselliğin önemli olmadığının altını çizen Demirel, "Bizim için şu an puan önemli. Biz puan almaya çalışıyoruz. Bugünkü oyunda da planımız bu şekildeydi. Evet belki yaslanmış olarak anlaşılabilir, belki çok pas oyunu oynamıyoruz gibi gözükebilir ama ben şu an 3 puanı almak için takım neye elverişliyse onu oynatmaya çalışıyorum. O yüzden de karşılığını alıyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanarak milli takım arasına kadar en yüksek puanı toplamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Demirel, Hataylıların mutlu olmasını sağlamayı hedeflediklerini, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

ÖZGÜN 2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı: FIFA Dünya Kupası 2022 açılış tarihi

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ | 36. Hafta - 2021/22