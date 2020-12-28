​ Kardeşliğe sağlıklı yatırım ​

Türkiye, Libya’da huzurun sağlanmasında olduğu gibi sağlık sisteminin tesisinde de aktif rol alıyor. Libya Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tahir Abdulaziz Süleyman, TİKA’nın Misrata’da inşa ettiği ve iki ülke arasındaki dostluğun somut göstergesi olan Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi hakkında bilgi verdi. Yeni Şafak’a konuşan Tahir Abdulaziz Süleyman, “Halkın savaşa bağlı yaşamış olduğu fizyolojik travmaların etkilerini en aza indirecek. Bu merkez bize umut oldu. Toplam 38 tedavi bölmesi ve 2 tedavi havuzu bulunuyor. Hastane aylık ortalama 6 bin hasta kapasitesi ile hizmet verecek” dedi.
TÜRKİYE’YE 100 MİLYON DOLAR GELDİ
- Süleyman, yakın zamanda Türkiye’den teknik tıp heyetinin Libya’ya geleceği bilgisini de verdi: “Türk doktorlar, rehabilitasyon eğitimi verecek. Türk askeri güvenliğimizi, huzurumuzu tesis etmemize destek verirken, Türk doktorları da sağlık sistemimizi yeniden tesis etmemize yardımcı olacak. Kardeş Türkiye, Libya’ya sağlık sisteminin geliştirilmesi açısından destek veriyor. Son yıllarda tedavi için Türkiye’ye giden Libyalı hastalar 100 milyon doları Türkiye’ye aktardı. Aynı zamanda birçok tıbbi malzeme ve ilaç da Türkiye’den ithal ediliyor. Bunlar Türkiye ile Libya arasındaki derin ve samimi ilişkinin sağlık alanındaki bir göstergesi aslında.”