Hayat 100 Türk büyüğünü kitaplarla tanıyacaklar
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100 Türk büyüğünü kitaplarla tanıyacaklar

Albayrak Grubu şirketlerinden ‘Birlikte Dağıtım A.Ş’ tarafından hayata geçirilen ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi, Bursa’dan başladı...

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
100 Türk büyüğünü kitaplarla tanıyacaklar ​
100 Türk büyüğünü temsil eden 100 çocuk, İnegöl’deki mobilya fuarını gezdi, ardından mehteran dinletisine katıldı. (Fotoğraf: Mustafa İlhan)

Albayrak Grubu şirketlerinden ‘Birlikte Dağıtım A.Ş’ tarafından hayata geçirilen ‘Tarih Yazan Çocuklar’ projesi, Bursa’dan başladı. Tarihteki 100 Türk büyüğünün kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak üzere hazırlanan 100 kitaptan oluşan kitaplıklar, İnegöl’deki okullara yerleştirildi. Proje, Türkiye’deki okullara kurulacak olan 236 bin kitaplık ile devam edecek. Toplam 2 milyon kitabın bulunacağı kitaplıklarda

100 Türk büyüğünün hayatını anlatan kitaplar yer alacak. Kitaplıkların yanı sıra 21 bin çocuk da Türk büyüklerini temsil eden kıyafetlerle çeşitli etkinlikler yapacak, tamamı tiyatroculardan oluşan bir ekip de sınıflarda

  • Türk kahramanlarını canlandıran oyunlar sergileyecek. Proje koordinatörü Tahsin Yerli, “Hedefimiz bu kitaplıkları tüm Türkiye’deki okullara hediye etmek” dedi.

Yavuz Sultan Selim, Bumin Kağan, Kılavuz Hatice ve Çete Ayşe’yi temsil eden çocuklar da proje sayesinde Türk kahramanları tanıdıklarını söyledi.

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