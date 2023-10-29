100. Yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Her yaştan vatandaş Türk bayrağı koreografileri, halk oyunu gösterileri, yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle 100. yıl heyecanını yaşıyor. İzmir'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kentteki binalar ve sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi, öğrenciler gösteri yaptı. Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın gibi pek çok şehirde de çelenk sunma