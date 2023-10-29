100. Yıl coşkusu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Her yaştan vatandaş Türk bayrağı koreografileri, halk oyunu gösterileri, yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle 100. yıl heyecanını yaşıyor. İzmir'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kentteki binalar ve sokaklar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi, öğrenciler gösteri yaptı. Samsun'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın gibi pek çok şehirde de çelenk sunma
törenleri düzenlendi.
ÖĞRENCİLER BAYRAKLARLA YÜRÜDÜ
Erzurum'da, Palandöken Dağı 100. Yıl Zirve Bayrak Yürüyüşü'ne katılan gruptakiler, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Tokat'ta "100. Yıl Bisiklet Turu" yapıldı. Balıkesirli öğrenciler 100'üncü yıl coşkusuna bayraklarla bindikleri trende kitap okuyarak katıldı.Van'da öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu, 30 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Gaziantep'teki Bey Mahallesi ve Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, çocuk ve gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Bingöl’de Valilik tarafından “100. Yıl Bisiklet Turu” düzenlendi. Antalya’da Türk bayraklarıyla donatılan gemi, sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve balıkçı teknelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 aracın katılımıyla kortej düzenlendi.