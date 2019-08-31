Hayat 100 yıllık İslamcı hafıza dijitalleşti
KÜLTÜR SANAT

100 yıllık ‘İslamcı hafıza’ dijitalleşti

İslamcı Dergiler Projesi ile 1908’den 2010’a kadar yayınlanmış 416 derginin 25 binden fazla sayısı kataloglandı ve dijitalleştirildi. Bir milyondan fazla girdinin yer aldığı veri tabanına, https://idp.org.tr/ üzerinden ulaşılabiliyor

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Dijitalleştirilen bazı İslami dergiler
Dijitalleştirilen bazı İslami dergiler

SÖZLÜ TARİH İLE RÖPORTAJLAR

Lütfi Sunar

Projede, İslamcı dergiciliğin yayın hayatında fikirleriyle, yazılarıyla ve çalışmalarıyla yer almış 40 kişiyle “Sözlü Tarih” adı ile video röportajlar gerçekleştirildi. Şule Yüksel Şenler, Hayrettin Karaman, Rasim Özdenören gibi isimlerle yapılan röportajlar ile İslamcı yayıncılığın bilinmeyen hikayesi tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Aynı zamanda 1908’den günümüze İslamcı düşüncenin oluşum ve gelişimini ele alan 7 ciltlik bir eser de ortaya çıktı. Okurların unutulmadığı projede, 500’den fazla derginin yaklaşık 25 bin basılı sayısı Üsküdar’daki Sıtkı Türkan Dergi Kütüphanesi’nin raflarında yerini aldı.2013’te temelleri atılan projenin koordinatörü olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Lütfi Sunar, “İslamcılığı tozlu raflarından tarihin derinliklerinden çekip çıkarıp ulaşılabilir bir hale getirdik” dedi.

UNUTULAN DERGİLER YENİDEN HATIRLANDI

“Türkiye’de İslami düşünce son yedi yılda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. İslamcı düşünenin tarihini, derinliklerini ve düşüncesini görebilmek adına faydalı olacağına kanaat getirdik. Unutulan dergilerin hatırlanması açısından güzel bir uygulama oldu. Bu dergiler üzerine akademik çalışmalar, sempozyumlar ve eğitimler düzenledik. Bir arşiv bir kütüphane oluşturduk” şeklinde konuştu.

'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak
HAYAT
'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak
Kararlıyız güçlüyüz

Kararlıyız güçlüyüz

​30 Ağustos Zaferi'nin 97. yılı coşkuyla kutlandı.
FETÖcü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.
İBB önünde isyan

İBB önünde isyan

​Atılan kısa mesajlarla hergün yüzlerce personelin görevine son veriliyor.
Fatura cepleri yakacak

Fatura cepleri yakacak

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14.97 zam yapıldı.
'Zorla' yardım

'Zorla' yardım

​CHP'li Özcan, Boluspor'a destek olmayan esnafa zorluk çıkaracak.
Kayseri'de <br>unutulmaz maç

Kayseri'de
unutulmaz maç

5 gol atıldı 5 de kırmızı kart çıktı bu da son sahne.

Her an her şeyi yapabiliriz

Her an her şeyi yapabiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün sorularını cevapladı.
Alman siyasetinde Erdoğan depremi

Alman siyasetinde Erdoğan depremi

Güngör'ün başkan seçilmesinden sonra istifalar peş peşe geldi.
ABD bildiğimiz gibi

ABD bildiğimiz gibi

BAE'den kalkan uçak Doğu Akdeniz'de keşif yaptı.
Erdoğan'dan <br>atama kararı

Erdoğan'dan
atama kararı

​Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine 12 atama yapıldı.
Yeni zaferler gelecek

Yeni zaferler gelecek

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ilişkin mesajlar verdi.
İki ismi<br> ilk kez çağırdı

İki ismi
ilk kez çağırdı

​Şenol Güneş, A Milli Takımımızın kadrosunu açıkladı.
Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Taksiciler 'zam' kuyruğunda

Zamlı tarife pazartesi günü başlıyor.
Seçim vaadini<br>inkar ettiler!

Seçim vaadini
inkar ettiler!

'Ücretsiz olacak' dedikleri öğrenci servislerine zam yapmışlardı.
Merkez<br> Bankası'na atama

Merkez
Bankası'na atama

​Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş başkan yardımcısı oldu.
İzmir sallandı

İzmir sallandı

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.