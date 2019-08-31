100 yıllık ‘İslamcı hafıza’ dijitalleşti

SÖZLÜ TARİH İLE RÖPORTAJLAR

Lütfi Sunar

Projede, İslamcı dergiciliğin yayın hayatında fikirleriyle, yazılarıyla ve çalışmalarıyla yer almış 40 kişiyle “Sözlü Tarih” adı ile video röportajlar gerçekleştirildi. Şule Yüksel Şenler, Hayrettin Karaman, Rasim Özdenören gibi isimlerle yapılan röportajlar ile İslamcı yayıncılığın bilinmeyen hikayesi tüm yönleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Aynı zamanda 1908’den günümüze İslamcı düşüncenin oluşum ve gelişimini ele alan 7 ciltlik bir eser de ortaya çıktı. Okurların unutulmadığı projede, 500’den fazla derginin yaklaşık 25 bin basılı sayısı Üsküdar’daki Sıtkı Türkan Dergi Kütüphanesi’nin raflarında yerini aldı.2013’te temelleri atılan projenin koordinatörü olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Lütfi Sunar, “İslamcılığı tozlu raflarından tarihin derinliklerinden çekip çıkarıp ulaşılabilir bir hale getirdik” dedi.

UNUTULAN DERGİLER YENİDEN HATIRLANDI

“Türkiye’de İslami düşünce son yedi yılda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. İslamcı düşünenin tarihini, derinliklerini ve düşüncesini görebilmek adına faydalı olacağına kanaat getirdik. Unutulan dergilerin hatırlanması açısından güzel bir uygulama oldu. Bu dergiler üzerine akademik çalışmalar, sempozyumlar ve eğitimler düzenledik. Bir arşiv bir kütüphane oluşturduk” şeklinde konuştu.