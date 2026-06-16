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11 çocuklu yaşlı çift 67 yıldır evliydi: 6 saat arayla öldüler

11 çocuklu yaşlı çift 67 yıldır evliydi: 6 saat arayla öldüler

14:1516/06/2026, Salı
DHA
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Abdullah İspir - Döne İspir
Abdullah İspir - Döne İspir

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, 67 yıllık evli olan Abdullah İspir (96) ile Döne İspir (86), 6 saat arayla hayatını kaybetti. 11 çocuk sahibi olan İspir çifti, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

Boztopraklı Mahallesi’nde yaşayan Döne İspir, geçen çarşamba rahatsızlandı. Yakınlarının Kadirli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü Döne İspir, yoğun bakıma alındı. Doktorlar, Döne İspir’in rahatsızlığının yaşlılığa bağlı olduğunu belirtirken, eşi Abdullah İspir de pazar günü rahatsızlandı. Çocukları tarafından Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Abdullah İspir, ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş’a sevk edildi.

GECE 3'TE VE SABAH 9'DA GELEN ÖLÜM

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alınan İspir çiftinden Döne İspir dün saat 03.00 sıralarında, Abdullah İspir ise 09.00 sıralarında doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi. Ömürlerinin 67 yılını birlikte geçirip 6 saat arayla ölen Abdullah İspir ile Döne İspir’in cenazeleri, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.




#abdullah i̇spir
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