130 bin satıcı Trendyol ile ihracat yaptı

“Trendyol kullanıcı dostu paneli ile bizlere kullanım kolaylığı sağlıyor. Kazan-kazan iş modeli ile ürünlerimizi kendi ürünü gibi görüyor ve satışlarımızı destekliyor. Ürünlerimizin satış performansını analiz ederek ilgili ürünlerimizi ön plana çıkarabiliyor, bu anlamda bizi bizden daha iyi takip ediyor. Kasımda gerçekleşecek kampanya gibi, sene içerisinde devam eden kampanya süreçleriyle de satışlarımıza destek oluyor. E-ticarette Trendyol ile hızlandık. Trendyol ile ayrıca e-ihracata da başladık. Yurt dışı pazarları çok yakından takip edebiliyor, hangi bölgeye hangi ürünün satılabileceğini görebiliyoruz. İhracatta daha önce ulaşamadığımız örneğin Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlara taşıdı. Trendyol ile ürünlerimizi yurt dışı pazarlara yollamak bizi son derece mutlu ediyor ve motivasyon sağlıyor”