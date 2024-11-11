Trendyol, ‘Made in Türkiye’ ürünleri küresel pazarlara taşımayı artırarak sürdürüyor.
2023 yılından bu yana satıcıları için toplam 2 milyar dolarlık toplam e-ihracat hacmi yaratan Trendyol, ‘Made in Türkiye’ ürünleri küresel pazarlara taşımayı artırarak sürdürüyor. Trendyol, yurt dışı genişleme stratejisi kapsamında 2 yıl içinde Almanya, Azerbaycan ve Körfez Bölgesinin ardından Doğu Avrupa Bölgesi açılımı ile satıcıları yeni pazarlarla buluşturdu.
Bugüne kadar yaklaşık 130 bin satıcı Trendyol ile ihracat yaptı.
Türkiye’deki üreticilerin ve esnafın milyonlarca ürünü yurt dışındaki müşterilere ulaştırıldı. Bu sayılar gün geçtikçe daha da artıyor.
Satıcılarının gerçekleştirdiği 750 milyon dolarlık ihracat hacmi neticesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından “Türkiye E-ihracat Şampiyonu” seçilen Trendyol, yüz binlerce iş ortağı ve tüm ekosistemle birlikte büyüyor.
Kasım kampanyalarıyla e-ihracat daha da hızlanacak
Trendyol bu kasımda, yarattığı e-ihracat fırsatıyla Türk üreticilerinin daha çok “Made in Türkiye” ürününü yurt dışındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturacak. Bu yıl Türkiye’nin yanı sıra kasım kampanyalarını 15 ülkede (Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan) eş zamanlı olarak başlatan Trendyol, pazarlama ve lojistik alanlarına yaptığı önemli yatırımlarla, satıcılarına işlerini büyütmeleri yönünde katkılar sunuyor. Bu katkıların yanı sıra, kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere erken ödeme özelliği ile özel finansal destekleri de hayata geçiriyor.
E-ihracatla gelen bereket
Trendyol ve binlerce iş ortağı e-ihracatta ilham verici başarı hikayelerine imza atmaya devam ediyor.
Setre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Ünal: Trendyol işlerimizde kaldıraç etkisi yarattı
Setre, kadın giyim alanında uzun yıllardır üretim yapıyor. Trendyol ile e-ticarete 8 yıl önce başladıklarını belirten markanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Ünal, Trendyol ile iş birliklerinin, yıllar içerisinde, ucu yurt dışına uzanan bir serüvene dönüştüğünü söylüyor. Ünal
“Trendyol kendini yenileyen, sürekli geliştiren bir marka. Müşteri ilişkileri anlamında da görüşlerimizi sürekli dinliyorlar ve süreçleri bunlara göre düzenliyorlar. Sürekli eğitimlerle satıcıları destekliyorlar. Trendyol’un satışlarımıza etkisi özellikle kampanya dönemlerinde en tepeye çıkıyor. Yurt dışı tarafında ise Trendyol ile 1.5 senedir e-ihracat gerçekleştiriyoruz. Trendyol’un e-ihracatı kolaylaştıran çözümleri işlerimizde kaldıraç etkisi yarattı. En çok satışı Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez bölgesine gerçekleştiriyoruz. Trendyol yurt dışında her konuyla ilgileniyor, açamadığımız kapıları bizlere açıyor”
diyor.
Desen Triko E-Ticaret Müdürü Tülay Erdinç: E-ticarette Trendyol ile hızlandık
Yün triko üretimi gerçekleştiren ve dikişsiz üretimde Türkiye’deki az sayıdaki şirketten biri olan Desen Triko, e-ticaret faaliyetlerine hız katmak için 3 yıl önce Trendyol ekosistemine katıldı. Markanın E-Ticaret Müdürü Tülay Erdinç, Trendyol ile deneyimini şu sözlerle özetliyor:
“Trendyol kullanıcı dostu paneli ile bizlere kullanım kolaylığı sağlıyor. Kazan-kazan iş modeli ile ürünlerimizi kendi ürünü gibi görüyor ve satışlarımızı destekliyor. Ürünlerimizin satış performansını analiz ederek ilgili ürünlerimizi ön plana çıkarabiliyor, bu anlamda bizi bizden daha iyi takip ediyor. Kasımda gerçekleşecek kampanya gibi, sene içerisinde devam eden kampanya süreçleriyle de satışlarımıza destek oluyor. E-ticarette Trendyol ile hızlandık. Trendyol ile ayrıca e-ihracata da başladık. Yurt dışı pazarları çok yakından takip edebiliyor, hangi bölgeye hangi ürünün satılabileceğini görebiliyoruz. İhracatta daha önce ulaşamadığımız örneğin Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi pazarlara taşıdı. Trendyol ile ürünlerimizi yurt dışı pazarlara yollamak bizi son derece mutlu ediyor ve motivasyon sağlıyor”
Gamateks Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydınlı: Trendyol kasım kampanyasını dört gözle bekliyoruz
Denizli’de dış ve ev giyim üzerine faaliyet gösteren Gamateks, e-ticaret faaliyetlerini artırma hedefiyle 2024 yılı mayıs ayından bu yana Trendyol’da satış gerçekleştiriyor. Trendyol’un en büyük e-ticaret platform olması nedeniyle e-ticarette iş ortağı olarak markayı tercih ettiklerini belirten Gamateks Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydınlı
“Trendyol ile çok yakından çalışıyoruz. Denizli’de yerleşik Trendyol temsilcileri ile dirsek temasımız bulunuyor, bu durum tüm konularda hızlı bir şekilde destek almamıza olanak tanıyor. Gamateks olarak ihracat odaklı bir şirketiz ancak Trendyol ile ülkemizde de satış imkanımız artmış oldu. Trendyol ile ayrıca e-ihracata da başladık. E-ihracatta daha önce bilmediğimiz pazarlar olan Körfez bölgesi ve Azerbaycan’a giriş yaptık. Bu ülkelere yönelik kampanyalardan yararlandık, bu sene kasım kampanyasını da dört gözle bekliyoruz. Trendyol ile hem yurt içine hem de yurt dışında pazar lideri ile çalışmanın verdiği güvenden yararlanıyoruz”
Erkek giyime odaklanan Morven, Adana’da üretim yapıyor. Şirketin ürünleri 5 yıldır Trendyol’da ve e-ticarette toplam satış hacimlerinin büyük bölümünü Trendyol satışları ile oluşturuyor.
Morven Yönetim Kurulu Üyesi ve E-ticaret Yöneticisi Ali Rıza Bilir,
“E-ticarette Trendyol amiral gemimiz, Trendyol olmasaydı e-ticarette başarılı olamazdık. Trendyol kasım kampanyası ve diğer kampanya dönemleriyle satışlarımızda 5-6 kata varan artışlar görmemize olanak tanıyor. Trendyol ile ayrıca e-ihracat da gerçekleştiriyoruz. Sadece sipariş paketini hazırlayarak, İstanbul’a paket gönderir gibi Suudi Arabistan’a, Slovakya’ya ürün gönderiyoruz. Trendyol ile daha önce gidemediğimiz Avrupa ülkelerine açılabiliyoruz. Suudi Arabistan’a çok ciddi oranlarda satışı Trendyol ile sağladık. Trendyol’un sunduğu kampanyaların yurt dışı satışlarına önemli etkisi bulunuyor”
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