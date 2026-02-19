Yeni Şafak
14 ülkeden beyin cerrahı İstanbul'da

PARMER ev sahipliğinde düzenlenen NeuroLab İstanbul 2026, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.
PARMER ev sahipliğinde düzenlenen NeuroLab İstanbul 2026, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

Hareket bozuklukları alanında dünyanın önde gelen nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanları İstanbul’da bir araya geldi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) ev sahipliğinde düzenlenen NeuroLab İstanbul 2026, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. “How I Do” (Nasıl Uyguluyorum?) temasıyla hayata geçirilen zirveye 14 farklı ülkeden 150’yi aşkın bilim insanı katıldı. Zirvede Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) cerrahisi ve ileri düzey programlama tekniklerinden yürüme, denge ve tremor değerlendirmelerine akıllı ses ötesi tedavi olarak bilinen MRgFUS uygulamalarına kadar pek çok konu ele alındı.



