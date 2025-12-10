Yeni Şafak
17 Ağustos depreminin hapse giren tek müteahhidi: Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos depreminin hapse giren tek müteahhidi: Veli Göçer hayatını kaybetti

20:4110/12/2025, Çarşamba
DHA
Göçer, Sultanbeyli'de toprağa verildi.
Göçer, Sultanbeyli'de toprağa verildi.

17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen Marmara depreminden sonra açılan 2 bin 100 dava arasında cezaevine giren tek müteahhit Veli Göçer, hayatını kaybetti. Göçer, yargılamaların ardından yedi yıl altı ay hapis yatmış ve 13 Ağustos 2011 günü tahliye edilmişti.

Gölcük'te meydana gelen 17 Ağustos 1999 depreminin ardından Yalova Çınarcık'ta çöken binalara ilişkin yargılanan müteahhit Veli Göçer 76 yaşında hayatını kaybetti. Göçer, Sultanbeyli'de toprağa verildi.

Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999 günü meydana gelen depremin hissedildiği Yalova Çınarcık'ta çöken binalara ilişkin yargılamaların ardından 7 yıl 6 ay hapis yatan, 13 Ağustos 2011 günü tahliye edilen müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Göçer'in cenazesi Pendik 15 Temmuz Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Sultanbeyli'de toprağa verildi.



