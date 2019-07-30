Hayat 18 ülkeden göçmen Konyada meslek öğreniyor
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18 ülkeden göçmen Konya'da meslek öğreniyor

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, 18 ülkeden geçici koruma kapsamındaki 580 göçmen, dil kurslarının yanı sıra yemek, boya, giyim, mefruşat gibi alanlarda kurslar alıyor. Proje sorumlusu İnayet Yeşilkaya, "Kursiyerlerimiz hem Türkçe öğreniyor hem de meslek sahibi oluyor. Yani projeyle mesleki ve dil eğitimi vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
580 göçmen hem Türkçe öğreniyor hem de meslek ediniyor.
580 göçmen hem Türkçe öğreniyor hem de meslek ediniyor.

Konya'da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında 18 ülkeden geçici koruma kapsamındaki 580 göçmen hem Türkçe öğreniyor hem de ekonomiye katkı sağlamak için meslek ediniyor.

KOMEK Kurs Yöneticisi ve Proje Sorumlusu İnayet Yeşilkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 18 ülkeden 580 öğrencinin meslek öğrendiği söyledi.

Projenin ILO ve KOMEK iş birliğinde yürütüldüğünü dile getiren Yeşilkaya, şöyle konuştu:

  • "Burada kursiyerlerimiz hem Türkçe öğreniyor hem de meslek sahibi oluyor. Yani projeyle mesleki ve dil eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Eğitim alan öğrencilerimizin de meslek sahibi olduktan sonra ülke ekonomisine katkı sağlamasını bekliyoruz. Toplumsal hayattaki çalışmalarını kolaylaştırma amacı güdüyoruz. İlk etapta 13 meslek ve dil kursu açtık. Türkçe A1 ve A2 dil kurslarının yanı sıra sıva, yemek, boya, giyim, mefruşat ve kuaförlük gibi alanlarda da kurslar açtık. ILO'nun projemizi beğenmesinin ardından dört grupta daha sınıf açılması için planlama yaptık."

İş kuran ve iş bulan çok sayıda öğrencimiz oldu

Yeşilkaya, kursiyerlerin son derece azimli olduğunu belirterek "Öğrencilerimizin iş bulabilmeleri açısından bu kurslar son derece önemli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezinden onaylı sertifikalar veriyoruz. Kurslarını bitirdikten sonra iş kuran ve iş bulan çok sayıda öğrencimiz oldu. Hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomik özgürlüklerine katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

Kursiyerlerden Nur Cemal Ertürk de kursun meslek edinme anlamında kendisine faydalı olduğunu aktardı.

Türkiye'ye 2010'da geldiğini söyleyen Ertürk, "Afganistanlıyım ve 11 yıldır evliyim. Ailem orada yaşıyor. Daha önce böyle bir yerde eğitim almamıştım ama şimdi bu kursta hem Türkçeyi öğrendim hem de meslek sahibi oldum. Örme bebek yapmayı öğrendik. Hedefim kendi iş yerimi açıp üretmek, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

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