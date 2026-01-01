198 kiloya kadar çıkan genç 6 ayda 50 kilo verdi: İşte son hali...

Uğur Tekin (22), 198 kiloya ulaşınca 6 ay önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tahlillerin ardından mide küçültme ameliyatı olan Tekin, 6 ayda 50 kilo verdi.





130 kilogram olan annesi Şengül Tekin'i (48) de cesaretlendiren genç, iki hafta önce annesinin de ameliyat olmasını sağladı. Anne ile oğlu doktor ve diyetisyen kontrolünde ideal kilolarına inmek için beslenme programlarını uyguluyor.

"Oğlum rahatladı"

Yaklaşık iki hafta önce olduğu ameliyatla 6 kilo zayıflayan anne Şengül Tekin, oğlu Uğur'un ilkokul yıllarından itibaren abur cubur diye tabir edilen paketli gıdalarla beslendiğini söyledi.





Paketli gıdalar yüzünden oğlunun her geçen gün doyma hissini kaybettiğini, mutfaktan çıkmamaya başladığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Oğlum kiloları nedeniyle okul hayatında ve arkadaşlarıyla problemler yaşadı. İçine kapanıktı, konuşamıyordu. Bir şeye öfkelendi mi hemen mutfağa koşuyordu. Çok yemek yiyordu. Uzun süre kendisi kilo vermeye çalıştı. Ama bir türlü başaramadı. Mide küçültme ameliyatıyla kilo verdi. Şu anda 148 kilogram ve işe başladı. Oğlum rahatladı. Merdiven çıkarken sorun yaşıyor, soluk soluğa kalıyordu. Şimdi gayet iyi."

"Ne yaptıysam kilolarımı veremedim"

Tekin, oğlunun zayıfladığını görünce kendisinin de mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdiğine değinerek, "Çok diyet programları uyguladım. Ne yaptıysam kilolarımı veremedim. Verdiğim kiloları hızlıca geri alıyordum. Ameliyat sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. İdeal kiloma ulaşmak istiyorum. Hedefim 80 kilograma düşmek" diye konuştu.





Uğur Tekin de hedefinin 100 kilograma kadar düşmek olduğunu belirterek, "Annem bana destek oldu. Annemle kilo verdiğimiz için çok mutluyuz. Hastaneye kontrollere birlikte gelip gidiyoruz. İnşallah, hedeflerimize ulaşacağız" dedi.



