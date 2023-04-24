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Hayat

23 Nisan umudu kısa filmde

İbrahim Şahin Uyumaz, yıkıntılar arasından kurtarılan bir kız çocuğunun 23 Nisan heyecanını konu alan kısa film çekti.

04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İbrahim Şahin Uyumaz, enkazdan kurtarılan bir kız çocuğunun 23 Nisan heyecanını konu alan kısa filmi.

İbrahim Şahin Uyumaz, enkazdan kurtarılan bir kız çocuğunun 23 Nisan heyecanını konu alan kısa filmi.

Depremde Malatya’da enkazdan çıkan tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, yıkıntılar arasından kurtarılan bir kız çocuğunun 23 Nisan heyecanını konu alan kısa film çekti. Uyumaz, senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı “Özlem” isimli kısa filmi için depremden sonra gittiği Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki ailelerin ve belediyenin desteğini aldı. 14 kişilik ekiple yaklaşık bir ayda hazırlanan kısa film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, depremin yaşandığı saat 04.17’de internet ve sosyal medya platformlarında yayımlandı. Uyumaz, ilerleyen süreçte festivallere göndermeyi planladıkları filmin deprem bölgesindeki çocuklara umut olmasını istediklerini söyledi.



#Malatya
#Deprem Bölgesi
#İbrahim Şahin Uyumaz
#23 Nisan
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