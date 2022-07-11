27 bin 767 hasta organ sırasında

Türkiye’de 27 bin 767 hasta organ nakli için sırada bekliyor. Son bir buçuk yılda ise 7 bin 533 kişi organ nakli operasyonu ile ikinci kez hayata bağlandı. Türkiye’de şu an 3 akciğer, 79 böbrek, 15 kalp, 50 karaciğer ve 8 pankreas olmak üzere 155 nakil merkezinde hizmet veriliyor.

Böbrek nakli bekleme listesinde 23 bin 573, karaciğer nakli bekleme listesinde 2 bin 433, kalp nakli bekleme listesinde bin 320, akciğer nakli bekleme listesinde 170, pankreas nakli bekleme listesinde 271 hasta yeni organ için sırada. Geçen yıl toplam 4 bin 950 hastaya, bu yılın ilk altı ayında 2 bin 583 hastaya organ nakli işlemi gerçekleştirildi. 1,5 yılda böylece 7 bin 533 kişinin bağışla hayatı değişti.

REKLAM