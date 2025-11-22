Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
30 bin adet dolu makaron ele geçildi

30 bin adet dolu makaron ele geçildi

16:5022/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
BİLECİK'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA 30 BİN ADET DOLU MAKARON ELE GEÇİLDİ.
BİLECİK'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA 30 BİN ADET DOLU MAKARON ELE GEÇİLDİ.

Bilecik’te düzenlenen operasyonda 30 bin adet dolu makaron ele geçildi.


Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamulü ticareti yapmak suretiyle devleti vergi kaybına uğratan şahıslar ile organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen bir operasyon düzenledi. Bilecik’in Pazaryeri ilçesine sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 30 bin adet dolu makaron, 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında Y.E.D. (27) isimli şahıs hakkında gözaltına alınarak, Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

#Bilecik
#Kaçak Sigara
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...