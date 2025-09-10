33 yıllık güvenin adı: Zafer Yapı

Şirket, inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarını doğru analiz ederek sürdürülebilir, yenilikçi ve fonksiyonel çözümler üretiyor. Geliştirdiği projeler, modern tasarım trendlerini, bulunduğu bölgenin dokusunu ve insanların gerçek ihtiyaçlarını bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, Zafer Yapı’yı yalnızca bir inşaat firması olmaktan çıkararak, yaşamı kolaylaştıran ve geleceğe yön veren bir marka haline getiriyor.





Her zaman güvenilir, teknolojik ve doğayla uyumlu projeler geliştirmeyi ilke edinen Zafer Yapı, “Her Yerde, Her Zaman En İyi Yapılar” vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir’in yeni değeri: Tane Koru

Zafer Yapı’nın en yeni projesi olan Tane Koru, Başakşehir’in gelişen yüzü Kayaşehir’de hayata geçiriliyor. Yatay mimari yaklaşımıyla tasarlanan proje, zemin artı 4 katlı 10 blok ve toplam 100 daireden oluşuyor.





Projede yer alan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri, geniş balkonları, ebeveyn banyoları ve akıllı ev sistemleriyle öne çıkıyor. Modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan daireler, hem konforlu hem de fonksiyonel bir yaşam vaat ediyor.





Tane Koru sadece evlerden ibaret değil; aynı zamanda zengin sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor salonu, sauna ve buhar odasıyla sakinlerine hem sağlıklı hem de keyifli bir yaşam sunuyor.





Üstelik proje, Kayaşehir Millet Bahçesi’nin hemen yanında, metro istasyonuna ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor. Böylece doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için büyük bir avantaj sağlarken, şehir hayatının sunduğu kolaylıklardan da uzaklaşmadan ideal bir denge kuruyor.

Yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsat

13 Eylül 2025 tarihinde lansmanı yapılacak olan Tane Koru, avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına da önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle vade farksız ödeme imkânı, projeyi yalnızca oturum için değil, aynı zamanda kârlı bir yatırım aracı olarak da öne çıkarıyor.





Zafer Yapı, Tane Koru ile bir kez daha bölgeye değer katarken, 33 yıllık tecrübesi ve güvenilirliği ile yeni bir zafer hikâyesi yazıyor.

