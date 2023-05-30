570. yılında Fetih coşkusu

İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Ayasofya Camisi’nde sabah namazında kutlama programı gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaş sabah namazı vaktinde camiyi doldururken, namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, “1453 yılında, Fatih Sultan Mehmet’e fetih nasip oldu. İşte o fetihten sonra İstanbul bir İslam şehri oldu. Ayasofya camiye çevrilerek, Akşemseddin Hazretleri’nin minberde hutbesiyle İslam şehri olarak İstanbul, bütün dünyaya ilan edildi.” diye konuştu. Ayasofya Camisi’nin, İslam ve insanlık tarihinde önemli bir yerinin olduğunu anımsatan Erbaş, “481 yıl boyunca burada fetihten itibaren Müslümanlar birlikte kıyama durdu. Birlikte rüku etti, birlikte secde etti. 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020 yılında Elhamdülillah yeniden ibadete açıldı. Cenab-ı Hak, Cumhurbaşkanı’mızdan razı olsun. Onun sayesinde bugün burada hep birlikte ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz. Rabb’im kendisine hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin.” ifadesini kullandı.

HUZURU CAMİDE BULAN GENÇLER

Erbaş, şunları söyledi: “Cemaatle namaz her dem kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. O yüzden 86 yıllık özlemden sonra Ayasofya Camisi’ni her vakit doldurmaya gayret edelim inşallah. Çünkü müminlerin buna ihtiyacı var. Birlikte rükuya, birlikte kıyama, birlikte secdeye ihtiyacımız var. Gençlerimiz camilerimizi neşelendirsin. Efendimiz’in çok önemli bir müjdesi var. ‘Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelendireceği 7 sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de huzuru, mutluluğu camilerde bulan gençlerdir’ buyuruyor Peygamber Efendimiz. ‘Bir de kalbi gönlü camilere bağlı insanlardır’ buyuruyor. İnşallah gençlerimizle, çocuklarımızla kalbimiz camilere bağlı olsun.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Erbaş’ın duasının ardından sona erdi.

MEVLİT VE DUA

İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü nedeniyle Ayasofya’da mevlit okutuldu. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif ve kasideler okunurken İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da fetih duası etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, öğle namazının ardından sona erdi.

570. yıl coşkusu

29 Mayıs 1453’te kapıları açılan İstanbul, Sultan 2. Mehmet’in önderliğindeki Osmanlı birlikleri tarafından fethedildi. Hazreti Peygamber’in müjdesine mazhar olarak “Fatih” unvanını alan Sultan 2. Mehmet, büyük bir hoşgörü ile şehri yağmalatmazken, fethin nişanesi olarak da Ayasofya’yı camiye dönüştürdü. İstanbul’un fethinin 570. yılı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok ilinde çeşitli gösterilerle kutlandı. Vatandaşlar etkinliklere büyük ilgi gösterdi. Kastamonu’da düzenlenen şölende Mehter Marşı’nı katılımcılar hayranlıkla izledi.

Fatih’in türbesine akın

Fethin 570. yıl dönümünde birçok vatandaş Fatih Camisii avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1. Ordu Komutan Orgeneral Ali Sivri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile türbeyi ziyaret etti.







