Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat 7 aylık bebeğini içini oyduğu karpuzda serinletti
AKTÜEL

7 aylık bebeğini içini oyduğu karpuzda serinletti

Aydın'ın Çine ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, ilginç bir yöntem geliştirerek oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Avohan ve 7 aylık kızı Ayla.
Mustafa Avohan ve 7 aylık kızı Ayla.

Aydın ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, kentliler serinlemek için her yolu deniyor. Çine'de oto kiralama işi yapan Mustafa Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını fark ettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı.

Sıcaklar arttı Ayla karpuzun içine girdi

Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu. Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekti. Ayla'nın serinlediğini gören ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.

Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, "Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla'nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla'yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim" dedi.

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