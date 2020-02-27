7 bin 330 çocuk aileye kavuştu

Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin daha etkin hale geldiğini belirterek şunları söyledi: “Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki bugün itibarıyla 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Sadece 2019 yılında Türkiye genelinde 1272 koruyucu aile yanına 1563 çocuk yerleştirildi. Yeri gelmişken bir konunun daha altını önemle çizmek istiyorum. Koruyucu ailelerimizin yanında kalan evlatlarımızdan 735’i engelli çocuklarımızdır. Bu çocuklarımız arasında ağır engelli yavrularımız da var. Sizler bilhassa onların izini sürdünüz, onlara talip oldunuz. Kanatları kırık kalsın istemediniz. Rabbim sizlerden razı olsun”

DEVLETİMİZ MADDİ DESTEK SAĞLIYOR

Emine Erdoğan, kimi zaman vatandaşların koruyucu aile olmak istediklerini fakat çocukların bakımlarını maddi olarak karşılayamayacaklarından endişe ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimiz çocuklarımızın bakımları için ailelere aylık olarak maddi destek sağlıyor. Engelli çocuklarımızın bakımlarında bu destek yüzde 50 oranında artırılıyor. Öğrenim ve sağlık masrafları yine devletimiz tarafından karşılanıyor.Ayrıca koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın talepleri olursa Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası da yapılıyor” Koruyucu Aile Sistemi’ne 25-65 yaş arasında, en az ilkokul mezunu, evli ya da bekar herkesin başvurabileceğini anımsatan Emine Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulundu.