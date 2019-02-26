70'lik dede tarlasını kara saban ile sürüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Mehmet Erim, traktörü olmadığı için yıllardır tüm işlerini öküzleriyle gerçekleştiriyor.

Göç vermesi nedeniyle yaz aylarında 60 olan hane sayısı kışın 10'a kadar düşen Karacık köyünde eşi Aynur Erim ile barınan Mehmet Erim'in 5 çocuğu da evlenerek köyden ayrıldı. Hayatı boyunca hiç traktörü olmayan Erim'in tarladaki işlerini yapabileceği 20 yaşında iki öküzü bulunuyor.

İşini severek yapıyor.

İçinden gelerek yapıyor

Öküzlerin yaşlı olması nedeniyle bakımlarını titizlikle yapan Erim, onları elleriyle besliyor. Erim, tarlasını öküzleriyle kara sabanla sürüyor. Mehmet Erim, yaptığı açıklamada, küçük yaşından beri çiftçilik yaptığını, ilkokulu bitirdikten sonra 30 yaşına kadar hayvan otlattığını söyledi.

Babasından öküzlerle iş yapmayı öğrendiğini anlatan Erim, "Hala bu işe meraklıyım. İçimden gelerek yapıyorum. Ben bu öküzleri buzağıyken aldım, besledim büyüttüm" ifadesini kullandı.

Öküzlerinin yaşlı olduğunu dile getiren Erim, şöyle devam etti:

"Gençliğimde traktör alacak param yoktu. Zaten traktörle ne yapayım, düz arazi de yok. Onu yaptırmaya da bir sürü para gidecek. Bunlar benim evladım gibi. Sabah kalkıp karınlarını doyuruyorum, altlarını temizliyorum, sırtlarını kaşıyorum. 20 senedir ben bu öküzleri çifte koşuyorum. Kendi canım gibi bunları seviyorum. Öküzler 20 yaşında olduğu için çok yormuyorum onları. Bir, iki sene daha yaparım bu işi. 70 yaşıma girdim, gücüm yetmiyor. Bu öküzlerle birlikte ben de bu işi bırakacağım."

Erim, hayatında hiç traktör sahibi olmadığına dikkati çekerek, "Gençliğimde traktör alacak param yoktu. Zaten traktörle ne yapayım. Düz arazi de yok. Onu yaptırmaya da bir sürü para gidecek" dedi.

Evde oturmak daha çok yoruyor

Aynur Erim de öküzlerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Öküzlerin altını temizleyip toz saçarım yaşa yatmasınlar diye. Evde oturursam daha çok yoruluyorum. Ektiğimiz ekinleri öküzlerle getiriyoruz. Halimden memnunum" diye konuştu.

REKLAM

HAYAT Bursa’da askıda simit uygulaması

HAYAT Gözünü aldırdı