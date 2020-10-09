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Hayat Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?
DİNİ BİLGİLER

Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?

Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Peki abdest alan kimseye selam verilebilir mi? Haberimizde Diyanetin "abdest alan kimseye selam verilebilir mi?" sorusuna verdiği cevabı bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Abdest, "belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek" şeklinde tarif edilir. Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin."(Mâide, 5/6) buyurulur.

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Abdest nasıl alınır?

Abdest alan kimseye selam verilebilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, abdest alan kimseye selam verilebilir mi? sorusuna şu yanıt verildi:

"Selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisidir. Hz. Peygamber selamlaşmanın, Müslümanlar arasında sevginin yayılmasına sebep olacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Edeb, 143). Ancak selam verildiği takdirde selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek uygun değildir. Mesela, ezan, Kur’an-ı Kerim ve hutbe okuyana, hutbe dinleyenlere selam vermek mekruh kabul edilmiştir. Abdest de ibadete hazırlık ve bir yönü ile ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye selam vermemek daha uygundur."

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