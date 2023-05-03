Ada yazarları müzeyle yaşayacak

Edebiyat ve sanat dünyasının nadide şahsiyetlerine ev sahipliği yapan Büyükada’da, Edebiyat Müze Kütüphanesi açıldı. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 yeni kütüphane açma hedefini gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul’daki kütüphanelerin sayısını 70’e çıkardı. Dün hizmete açılan İstanbul Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi ile birlikte edebiyat müze kütüphanelerin sayısı 11’e ulaşmış oldu. Tescilli tarihi eser olan bina, restore edilerek hizmete açıldı. Koleksiyonda, Adalar’da yaşamış ya da eserlerinde Adalar’a yer vermiş 92 yazarın eserleri, hayatları ve eserleriyle ilgili çalışmalar, müze kütüphaneciliğine uygun kitap ve yazma eserler bulunuyor. Kütüphanede, okuma salonlarına ilaveten, edebiyat söyleşilerine ve sanatsal etkinliklere uygun salonlar, yazarlara ait özel odalar, sergi alanları da mevcut.

Açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2011’den beri edebiyat müze kütüphaneleri açtıklarını söyleyerek, “Bu kütüphanelerle, şehirlerimizle aidiyet bağları kurmuş şair ve yazarlarımızın hatırasını yaşatmayı ve okurlarla bağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Edebiyat müze kütüphanelerimizin bulundukları ilin kültürel dokusunu ve mimari özelliklerini yansıtmasına özen gösteriyoruz” dedi. Koleksiyona babasının daktilosu, kalemi, kitapları ve fotoğraflarıyla katkıda bulunan Bekir Sıtkı Erdoğan’ın kızı Sahil Dural ise ölümünden yıllar sonra babasının hatırlanmasından gurur duyduğunu ifade etti. Yıllarca Heybeliada’da yaşadığını belirten Dural, babasının ada sevdasını, “Karaman doğumlu biri olarak kızının adını Sahil koydu, ada onun için aşk demekti. Denize tutkundu, teknesi vardı. Sık sık açılır, şiirlerini teknede yazardı” diye anlattı.