Afacanların sevimli macerası kampta

Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli macerayı anlatan TRT ortak yapımı Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.

Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam ediyor. Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde izleyiciler için heyecan hiç bitmeyecek. Biz de Yeni Şafak Pazar olarak, bu heyecana ortak olduk. Filmin yönetmeni Enes Ateş, Emirhan karakterini canlandıran Berat Efe Parlar ve Armando karakterini canlandıran Bülent Polat ile konuştuk.

Bir macera-aksiyon filmi

Filmin yönetmeni Enes Ateş, “Afacanlar aslında bir seri filmi. Dört çocuğun başına gelen maceraları anlatıyor” şeklinde konuşuyor. “İlk filmde AVM’de kapalı kalan çocuklarımızın maceraları vardı” ifadelerini kullanan Ateş, “İkinci filmimizde ise çocukları bir gençlik kampına götürdük. Orada korumaları gereken bir çiçeğin etrafında dönen bir hikâyeyi anlatıyoruz. Sadece Türkiye’de yetişebilen özel bir çiçeğin gizemi ve onu korumaya çalışan kampın koruyucuları gibi dört çocuğun hikâyesi. Afacanlar Kampta filmimiz bir macera-aksiyon filmi” sözleriyle anlatıyor. Filmin içerisinde çok fazla eğitici ögeler olduğunu söyleyen Ateş, “Fedakarlık, arkadaşlık, dayanışma ruhu, birlikten güç doğar gibi kavramları öğretmeyi hedefledik. Hem evrensel hem de çocuklarımız için çok faydalı eğitici, temalar” şeklinde dile getiriyor.

Çocukken yaşayamadığım macerayı hissettirdim

Filmde kendi hayatından kesitler olduğunu söyleyen Ateş, “Çocukken kamp filmlerini çok izlerdim. Bir şekilde kampa gitmek ve kampta başına bir macera gelmesi, birisinin kaybolması veya senin kaybolman çok ilgi çekici bir şeydi her çocuk için” diyor ve sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Filmde aslında o duyguyu hissettirmeye de çalıştık. Her çocuğun hayal edeceği ama kolay kolay gerçekleş-meyeceği bir şey. Dokuz yaşında bir kampa gittiğinizi hayal edin. Orada da çok büyük bir sorumluluk ve macerayla karşı karşıya kaldığınızı ve nasıl hareket edeceğinizi düşününün. Çocuklar filmi izlerken eğer bu anlamda empati kurmayı başarırsa bu film zaten amacına ulaşmıştır demektir. Ben aslında çocukken yaşayamadığım o macerayı burada hissettirmeye çalıştım. Çocuk filmi temasında ailecek gidilecek, büyüsü olan tatlı bir film oldu.”

Emirhan bu kez afacanların abisi

Emirhan rolünü canlandıran Berat Efe Parlar, “İlk filmimizdeki Emirhan karakterinden bazı sabit özelliklerimiz var. Biraz da yaşının vermiş olduğu afacanlıktan çekilip bu kez afacanların abisi. Emirhan karakteri eğlenceyi ve biraz abartmayı da seven bir karakter” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Bu benim ikinci filmim. İlk filmimizde de yönetmenimiz ve yapımcılarımızla beraber karakterin üzerine çok durmuştuk. Canlandırdığım karakterle ortak noktam eğlenmek. Ben de eğlenmeyi çok seviyorum. Sette en çok eğlendiğim sahnelerden biri ise Bülent abiyle yani Armandoyla dövüştüğümüz sahne. Çünkü alışılmışın dışında. Daha önceden dövüş sahnelerim olmuştu fakat ilk defa böylesini çektik.”

Armando özel bir bitkinin peşinde

Filmde Armando karakterini canlandıran Bülent Polat, “Armando özel bir bitkinin peşinde. Bu bitkide çocukların elinde. Ben bitkiyi istiyorum, onlar vermiyorlar ve aramızda bir çatışma oluyor. Ama kimseye bir şey olmadan sonuçlanıyor” şeklinde anlatıyor. Çekimlerin eğlenceli geçtiğini dile getiren Polat, “Çocukların olduğu bir set. Daha önceki projelerde de canlandırdığım karakterlerin çocukları vardı. Filmde yer alan çocuklar çok disiplinliydi. Her söyleneni yaptı. Çekim yaptığımız yerin fiziksel şartları da çok müsaitti” diyor.







