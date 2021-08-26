Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye gelen Afgan şarkıcı Aryana Sayeed: Taliban beni yakalayacak diye korktum

Afganistan'ın ünlü kadın pop yıldızı Aryana Sayeed, ülkesinde yaşananların ardından önce Türkiye'ye geldi ardından ABD'ye gitti. Yaşadığı zorlu süreci Reuters'a anlatan Aryana Sayeed, Afganistan'dan canlı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Afgan şarkıcı Aryana Sayeed açıklamasında "Taliban'ın her an Kabil'e girebileceği söylendi. Havaalanına gittik işlemler için bekliyorduk, birden bire silah sesleri duyduk. Güvenlik görevlileri de dahil tüm çalışanlar havaalanını terk etti. İnsanlar koşturmaya ve uçaklara binmek için akın etmeye başladı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"İNSANLAR UÇAKLARA BİNMEK İÇİN AKIN ETTİ"

Aryana Sayeed'in Afganistan ve Taliban'a yönelik ifadeleri şu şekilde: "14 Ağustos'ta havayolu şirketlerinden birinin sahibi olan arkadaşım aradı. Ertesi gün bir uçuş olduğunu ve Afganistan'dan çıkmamız gerektiğini ülkede durumun kötüye gittiğini söyledi. Taliban'ın heran Kabil'e girebileceğini söyledi. Havaalanına gittik işlemler için bekliyorduk, birden bire silah sesleri duyduk. Güvenlik görevlileri de dahil tüm çalışanlar havaalanını terk etti. İnsanlar koşturmaya ve uçaklara binmek için akın etmeye başladı.

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"YILLARCA TALİBAN'A KARŞI DURDUM"

Bildiğiniz gibi ben yıllarca Taliban'a karşı durdum, onlara karşı olduğumu gösteren mesajlar verdim. Bu yüzden ya beni gelip yakalarlarsa diye cidden korktum. Bu benim ve nişanlımın sonu olurdu. Afganistan'dan canlı bir şekilde çıkabildiğim için çok mutluyum. Şuan Washington'dayım ancak normal hissetmiyorum, sarsılmış durumdayım.

"KADINLAR VAZGEÇMESİN"

Tüm bunları yaşamak zorunda kaldığıma inanamıyorum. Bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir insanın müzik yapması, şarkı söylemesi neden büyük bir günah ki, neden böyle bir muameleye maruz kalıyorum. Adına konuştuğum tüm Afgan kadınlar için sadece temel hakları talep ediyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Vazgeçmeyin.

Sokağa çıkıp hak arayan kadınları gördüm. Buna devam etmelerini ve mücadeleyi bırakmamalarını istiyorum."

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