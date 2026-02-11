Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Afrika ve Akdeniz'in en tehlikeli hayvanları arasında görülüyordu: Aydın'da ortaya çıktı

Afrika ve Akdeniz'in en tehlikeli hayvanları arasında görülüyordu: Aydın'da ortaya çıktı

09:0211/02/2026, mercredi
G: 11/02/2026, mercredi
IHA
Sonraki haber
Oklu kirpi
Oklu kirpi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Afrika ve Akdeniz'in en tehlikeli hayvanları arasında gösterilen oklu kirpi kameraya yansıdı.

Yenipazar Çarşı Mahallesi Muhtarı Süleyman Kozbek, ilçe merkezinde aracıyla hareket halinde iken nesli tükenme tehlikesi altında olan Oklu Kirpi ile karşılaştı. Muhtar Kozbek, aracıyla önünde ilerleyen oklu kirpiyi cep telefonu ile görüntüledi. Kirpi bir süre ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Nesli tükenmekte olan oklu kirpi ile karşılaştığı için çok sevindiğini belirten Muhtar Kozbek, "İlçenin merkezinde oklu kirpi görmek beni şaşırttı. Bir süre takip ettim. Daha sonra bahçelere geldiğinde kirpi bahçe içerisine girdi ve kayboldu. En azından araçlardan uzak bir yere güvenli bir yere kadar takip etmek beni çok mutlu etti. Çünkü şehirde zarar görebilirdi, başkaları görür zarar verebilirdi, duyarsız kalamadım kirpinin güvenli bir yere gitmesini izledim" açıklamasında bulundu.




#afrika
#akdeniz
#oklu kirpi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni kabine değişikliği: Hangi bakanlar değişti? Atamalar sonrası yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan isimler