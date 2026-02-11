Afrika ve Akdeniz'in en tehlikeli hayvanları arasında görülüyordu: Aydın'da ortaya çıktı

Nesli tükenmekte olan oklu kirpi ile karşılaştığı için çok sevindiğini belirten Muhtar Kozbek, "İlçenin merkezinde oklu kirpi görmek beni şaşırttı. Bir süre takip ettim. Daha sonra bahçelere geldiğinde kirpi bahçe içerisine girdi ve kayboldu. En azından araçlardan uzak bir yere güvenli bir yere kadar takip etmek beni çok mutlu etti. Çünkü şehirde zarar görebilirdi, başkaları görür zarar verebilirdi, duyarsız kalamadım kirpinin güvenli bir yere gitmesini izledim" açıklamasında bulundu.