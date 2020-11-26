Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Dünyada yaklaşık 2 milyon kişi yaşamını yitirdi Saatte 20 can alıyor
KANSER

Akciğer kanseri dünya genelinde saatte 20 can alıyor

Dünyada yaklaşık 2 milyon kişi yaşamını yitirdi: Saatte 20 can alıyor

Akciğer kanserinin, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,1 milyon insanı etkilediği ve bu hastalıktan yaklaşık 1,7 milyon kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Dünya genelinde en sık ölüm nedeni olarak gösterilen akciğer kanserine bağlı saatte 20 hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Görsel: AA
Görsel: AA

Kanserle Dans Derneği tarafından, "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, "Kanserle Dans Basın Buluşmaları - Akciğer kanserinde erken tanı ve yeni geliştirilen tedaviler" konulu etkinlik düzenlendi.

Dünyanın dikkatini, her yıl yaklaşık 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve yaklaşık 1,7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan akciğer kanseri hastalığına çekmek için gerçekleştirilen etkinlik, Flamenko dans gösterisiyle başladı.

Multidisipliner yaklaşım hayat kurtarıyor: Akciğer kanserinde vakit kaybetmenden hızlı tanı ve doğru tedavi mümkün
HAYAT
Multidisipliner yaklaşım hayat kurtarıyor: Akciğer kanserinde vakit kaybetmenden hızlı tanı ve doğru tedavi mümkün

Türkiye'de de en fazla can kaybına neden olan kanser türü

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci, akciğer kanserinin, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de en fazla can kaybına neden olan kanser türleri arasında yer aldığını vurguladı.

Akciğer kanserinin, hem erkekler hem de kadınlar için kansere bağlı ölümlerde önde gelen nedenler arasında bulunduğunu ifade eden Demirci, "Şu an her bir saat boyunca dünya genelinde 20 hasta, akciğer kanseri nedeniyle hayatını yitiriyor. Yine benzer şekilde, her 4 kansere bağlı ölümden biri akciğer kanseri nedeniyle gerçekleşiyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 211 bin yeni kanser vakası bildirilmektedir. Bu vakalar içinde akciğer kanseri oranı yüzde 16,5'tir. Akciğer kanserine bağlı yıllık yaklaşık 117 bin hasta kaybedilmektedir." bilgisini verdi.

Ailesinde akciğer kanseri olanlar için risk artıyor: Bu belirtiler varsa dikkat!
HAYAT
Ailesinde akciğer kanseri olanlar için risk artıyor: Bu belirtiler varsa dikkat!
  • Demirci, "Bildirilen yeni vakalar arasında erken tanı alabilenlerin oranı, yüzde 21,5 iken, bu hastaların 5 yıllık yaşam oranı ise yüzde 60'lardadır. İleri evre hastalıkta ise 5 yıllık yaşam oranı yüzde 6'dır. Yaşam oranlarında fark çok net iken, kanser tedavisinde erken tanının yeri ve önemi göz ardı edilemez." dedi.

Akciğer kanseri sinsi gelişiyor
HAYAT
Akciğer kanseri sinsi gelişiyor

Yenilikçi tedaviler yan etkileri azaltırken, yaşam kalitesini de artırıyor

Akciğer kanseri tedavisinde 1990'larda yaygın olarak kullanılmaya başlayan kemoterapi gibi geleneksel tedavi yöntemlerini takiben, 2004'ten itibaren yenilikçi tedavilerin ciddi bir ivme yakaladığını belirten Demirci, hedefe odaklı tedavilerin gündeme geldiğini söyledi. Demirci, 2011 ve sonrasında ise kanser tedavisinde önemli bir aşama olarak kabul edilen immünoterapinin yer aldığını anlattı.

İmmünoterapinin, vücudun kanserle savaşmak için doğal savunmasını güçlendiren bir tür biyolojik tedavi türü olduğunu ifade eden Demirci, sözlerine şöyle devam etti:

"İmmünoterapi, diğer tedavilerden farklı olarak, direkt tümörün kendisini değil, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek tümörü yok etmeyi amaçlıyor. Kanser, genellikle bağışıklık sisteminin doğal savunmalarının çoğunu aşarak kanser hücrelerinin büyümeye devam etmesine neden olur.

İmmünoterapiler, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini seçici bir şekilde tanımasına ve ortadan kaldırmasına yol açar. Bağışıklık sisteminde uzun süreli bir hafıza oluşturur. Bu nedenle zaman içinde kanserin sürekli kontrolüne ve bu yolla uzun süreli ve kalıcı tümör yanıtlarına ve sağkalım oluşmasına neden olur. İmmünoterapi uygulamalarında, daha az yan etki ile beraber, hastaların tedavi sürecindeki yaşam kalitelerinde artış sağlanabiliyor."

Erkeklerde birinci kadınlarda ikinci ölümcül kanser türü: Sigara kullanımına bağlı akciğer kanserinde umut artıyor!
HAYAT
Erkeklerde birinci kadınlarda ikinci ölümcül kanser türü: Sigara kullanımına bağlı akciğer kanserinde umut artıyor!

Sigara içenlerde akciğer kanseri riski 10 kat daha yüksek

Akciğer kanserinin gelişiminde sigara kullanımının önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Demirci, "Sigara içenler için akciğer kanseri riski, yaşam boyu sigara içmeyenlere göre ortalama 10 kat daha yüksek. Risk, sigara miktarı, sigara içme süresi ve başlama yaşı ile artıyor. Sigarayı bırakmak, kanser öncesi lezyonlarda ve akciğer kanseri geliştirme riskinde bir azalmaya neden olur. Sigara içenler, sigarayı bıraktıktan sonra yıllarca yüksek akciğer kanseri riski taşımaya devam ediyor." diye konuştu.

Demirci, ileri yaşın, çoğu kanser için en önemli risk faktörü olduğunu da vurgulayarak, sigara dumanındaki kansere neden olan maddelere maruz kalma, asbest, arsenik, krom, berilyum, nikel ve diğer ajanlara mesleki maruziyet, radyasyona maruz kalma, hava kirliliği olan bir bölgede yaşamak ve ailede akciğer kanseri öyküsü bulunmasının da riskler arasında bulunduğunu bildirdi.

Erken dönemde akciğer kanseri tedavi edilebilir
HAYAT
Erken dönemde akciğer kanseri tedavi edilebilir

Prof. Dr. Demirci, akciğer kanserinin en sık görülen belirtilerinin de geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarma, derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı, ses kısıklığı, nefes darlığı, sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları olduğunu söyledi.

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da akciğer kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çekti.

Yeni tedavi ve ilaçlardan çok olumlu sonuçlar alındığının tespit edildiğini dile getiren Gürkan, "Yenilikçi tedavilere erişimin sağlanması konusunda, yetkililerin çalışmaları hızlandırması en büyük temennimiz." dedi.

Avrupalılar bitkisel tıbba yöneliyor
HAYAT
Avrupalılar bitkisel tıbba yöneliyor
Abone Ol Google News
Bir mahalle karıştı

Bir mahalle karıştı

Riskli binada oturanlara belediye 'Boşaltın' deyince arbede çıktı.
Ölümünü böyle duyurdular

Ölümünü böyle duyurdular

​İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi...
Akıncı Üssü Davasında sanıklar mahkemeyi tehdit etti: Esas gülen son gülen olacak

Maradona gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

Maradona gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor
YouTube'da her yayın yapan<br>büyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Aşı taşımak için koltukları söküyorlar

Aşı taşımak için koltukları söküyorlar

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının dağıtımında yarışa hazır.

Cezaevinden izinli çıkmıştı

Cezaevinden izinli çıkmıştı

​Elindeki sarı çakmağı külçe altın diye sattı.
Derbide yok

Derbide yok

​Yıldız futbolcu Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

İzmir'de garip olay

İzmir'de garip olay

​Devriye atan polis ekipleri sokaklardan yaralı topladı.
Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!
Ekonomi

Altın yatırımcısına çağrı: Endişelenmeyin gram altının fiyatı yükselecek!

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir yatırımcıların da sürekli takipte kalmasını sağlıyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası çok sayıda vatandaş altın almalı mı yoksa satmalı mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altına uzun vadede yatırım yapanlara 'endişelenmeyin' tavsiyesinde bulunarak, gram altının fiyatında yükselişin süreceğinin sinyalini veriyor. Öte yandan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,8 liradan işlem görüyor.
Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
Ekonomi

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.
İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler
Gündem

İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler

Bursa’da dün öğleden sonra evlerinden ’öğretmenlerine gitme’ bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar, hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla bütün polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp Ecenur ile Şeyma’yı bulmak için seferber oldu. Paraları ve şarjları biten iki kız 8 saat sonra gece yarısı metro istasyonunda bulundu. Kayıp kızların aileleri ile buluşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.