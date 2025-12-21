Yeni Şafak
Akdeniz için kritik uyarı

12:5921/12/2025, Pazar
AA
Akdeniz'de fırtına uyarısı
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'in doğusunun güneyinde rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

